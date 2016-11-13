В Петербурге начал работать холодильник с бесплатной едой

Бесплатный сыр бывает не только в мышеловке, но еще и в так называемых общественных холодильниках, организованных по идее фудшеринга - обмена продуктами. Первый такой холодильник сегодня открылся в Санкт-Петербурге.

Суть идеи заключается в том, что при соблюдении ряда несложных правил любой человек может принести ненужные продукты, а взамен взять те, которые требуются. Это позволяет не выбрасывать еду, а отдавать тем, кто в ней больше нуждается. Конечно, не все продукты можно обменять. В частности, нельзя приносить мясо или яйца - словом, то, у чего нельзя проверить срок годности.

Подобные холодильники давно работают за рубежом, а в России проект только начинает набирать популярность.