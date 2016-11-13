Работа Керченской переправы возобновлена

Днем в воскресенье, 13 ноября, Керченская паромная переправа восстановила работу, которая была прервана ранее из-за тумана.

Данную информацию предоставили сегодня в главном управлении МЧС по региону, отметив, что работа переправы в настоящий момент осуществляется по действительным погодным условиям. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оператора Керченской паромной переправы, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Крыму до 14 ноября, поэтому перевозки могут вновь быть приостановлены.

Напомним, переправа между портами "Крым" и "Кавказ" является единственным способом связи между полуострова и Краснодарским краем.