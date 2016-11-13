Хоть и культурная столица, а аэроэкспресса пока не видать

Опять судьба-злодейка вмешалась в расклад Смольного, не придется петербуржцам «быстро и удобно» хотя бы до аэропорта добраться. Ведь это не Москва, где и метро на каждом шагу, а тут еще и окружную железную дорогу в кратчайшие сроки «замастырили» и не простую, а такую, которая по факту стала еще одной кольцевой линией метро. Судя по всему, им нужнее, с пониманием народ в Питере и радуется со всей Россией.

Строительство ветки для аэроэкспресса планируют начать после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года и закончить лишь ближе к 2020 году.

Вопрос о создании прямой железнодорожной линии до аэропорта «Пулково» открыт уже давно. Запуск проекта обсуждают со времен администрации Валентины Матвиенко. Из Федерального бюджета обещали выделить 19 млрд. рублей, остальные 7 млрд. рублей должен был внести инвестор, которого предполагали выбрать через концессионное соглашение.

Изначально, конечно, планировали пустить аэроэкспресс к Чемпионату мира по футболу 2018 года, чтобы болельщикам было проще передвигаться между городами, где проходят игры, и в пределах каждого из них. Однако уже летом стало известно, что к чемпионату сделать новую линию точно не удастся. Судя по всему, погряз город в разгильдяйстве и делах прокурорских, да следовательских. У многих еще на памяти трубное, свалочное и прочие злодейства власть удерживающих и откатывающих.

Зато пришли к выводу, что соединять «Пулково» с городом станут через Витебский вокзал – именно оттуда аэроэкспресс будет отправляться.

Осенью следующего года может быть удастся согласовать окончательный проект строительства. На текущий момент начинается только первичная документация, а основной причиной задержки строительства называют, конечно, мундиаль. Что вполне логично, надо же наконец завершить строительство стадиона.

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