«А не надо было зарекаться!» - наверно, так думал американский политолог Сэм Ванг, когда ему пришлось выполнить обещанное. А обещал он съесть жука, если на президентских выборах победит Дональд Трамп.

Сэм Ванг работает в Принстонском университете (американский штат Нью-Джерси) и известен как специалист по анализу общественного мнения, передает «Лента.ru».

Любой специалист может ошибиться, но не всякий при этом обещает что-то съесть. Ванг выбрал для поедания жука, так как был уверен, что Трамп и 240 голосов не наберет. Телеведущий CNN в прямом эфире решил проверить, поступит ли Ванг как мужчина и предложил выполнить зарок.

Политолог, приговаривая, что в жуках много белка (и это правда), съел насекомое. Заедая сверчка ложкой меда, Ванг наверняка решил в следующий раз поспорить на шашлык или хотя бы на хот-дог…