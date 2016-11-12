Американский госсекретарь поблагодарил Россию за помощь при создании заповедника

Одна из крупнейших природоохранных зон создана в море Росса во многом благодаря российскому участию. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри 12 ноября в международном аэропорту Крайстчерч (Новая Зеландия).

Американский госсекретарь Джон Керри лично посетил заповедник в Антарктиде, передает РЕН ТВ.

Джон Керри своими глазами увидел объем работ, проделанный российской стороной в море Росса и остался под впечатлением. Своими эмоциями американский политик поделился в новозеландском аэропорту перед вылетом в Америку. Керри выразил российским специалистам огромную благодарность за сотрудничество и сказал, что проделанной работой можно гордиться.

Совместные усилия США и России в море Росса были направлены прежде всего на сохранение природного баланса в этой зоне, что препятствует процессам глобального потепления. Проблему потепления в настоящее время обсуждают на заседании ООН.