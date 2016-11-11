Синоптики: на Москву идет 20-градусный мороз

Мокрый снег и дождь в ближайшее время сменит в столичном регионе двадцатиградусные морозы, сообщает Гидрометцентр России. Резко похолодает в Московской области уже в середине следующе недели.

По информации метеорологов, к среде, 16 ноября, в столичном регионе столбики термометров устремятся вниз и остановятся на отметках -23°C. В четверг, 17 ноября, мороз слегка спадет – «потеплеет» до – 17 градусов C.

В самой Москве, однако, будет все же несколько теплее до – 13 ночью.

И синоптики, и службы спасения рекомендуют жителям столицы без крайней нужды квартиры не покидать.

Обещанный мороз все-таки не рекордный: в 1941 году мороз в – 15 пришел в столицу к 7 ноября.