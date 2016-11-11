Азиат женился на трехметровой кобре и счастлив

Уроженец Юго-Востока Азии взял в жены змею, и это не метафора. Мужчина убежден, что в кобру вселилась душа его возлюбленной девушки, которую он похоронил пять лет назад. Теперь азиат живет со змеей.

Молодой муж говорит, что его молодая жена-кобра очень похожа не его девушку, передают «Вести.ru».

Счастливый муж ходит со своей женой-змеей по магазинам, посещает спортзал и смотрит телевизор. С коброй, оказывается, можно даже играть в настольные игры. В общем, молодая пара не скучает. А злопыхателей, которые наперебой твердят мужу кобры, что жить со змеей опасно, он вообще не слушает. А смысл говорить об опасности тому, кто самовольно решил жить с коброй?