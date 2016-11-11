Интернет пришел еще в 21 населенный пункт Кирова

СРОЧНО
|19:29  Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно |16:56  Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте |15:58  Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО) |15:38  Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава» |13:17  Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья |13:09  Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии |12:36  Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator |11:45  МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре» |09:51  Аналитики: российский рубль может обрушиться до нового минимума |10.11 22:12  Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче |10.11 21:03  Дмитрий Песков: разногласий между Россией и США не избежать |10.11 20:28  Обама не стал фотографироваться с Трампом |10.11 19:54  Елена Радионова: До сих пор люблю читать сказки |10.11 19:41  Депутаты Госдумы РФ увеличат себе штат помощников |10.11 17:53  Захарова обвинила США в замалчивании последствий операции в Мосуле |10.11 17:32  Владимир Путин предостерег, что новые технологии могут вызвать безработицу |10.11 17:01  Дмитрий Чудинов не допущен к бою против Мюррея из-за болезни |10.11 16:48  Минэкономразвития РФ: Сбербанк надо приватизировать |10.11 14:54  Из-за сбоя банкомат выдал безработному полмиллиона вместо четырех тысяч рублей |10.11 14:33  В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО |10.11 14:07  Два московских школьника упали в открытый люк с кипятком |10.11 13:47  Живодерка из Хабаровска сделала чудовищное признание |10.11 13:26  Лавров высказался о будущем отношений России и США |10.11 13:10  «Ред Булл Лейпциг» начал праздновать чемпионство после десяти туров Бундеслиги |10.11 12:44  Любимов из клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» переведён в фарм-клуб |10.11 12:24  Тигрица сбежала из реабилитационного центра в Хабаровском крае |10.11 11:50  Выборы в Америки уронили курс валюты в Китае |10.11 11:27  Лжетеррориста, угрожавшего взорвать ТЦ, задержали в Москве |10.11 10:52  Автомобиль упал в кипяток в Санкт-Петербурге |10.11 10:19  Стали известны претенденты на посты в администрации Трампа
Вятка

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Интернет пришел еще в 21 населенный пункт Кирова

11 ноября 2016, 18:21 [ «АН-Вятка» ]

Интернет пришел еще в 21 населенный пункт Кирова
Фото "Ростелеком"

«Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) завершил прокладку волоконно-оптических линий связи до точек доступа в более чем двадцати населенных пунктов Кировской области.

На данный момент Интернетом через точки доступа обеспечены жители 55 населенных пунктов региона. Оборудование (Ethernet-коммутатор, Wi-Fi роутер и антенна) расположено на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие Wi-Fi-сетью в радиусе 100 метров. Сигнал передается на скорости не менее 10 Мбит/с.

«Тестирование точек доступа прошло успешно. Жители уже могут пользоваться интернетом. В дальнейшем возможна прокладка линий связи непосредственно до жилых домов, предприятий и организаций, - прокомментировал технический директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Долженков. - Появление этих объектов можно рассматривать как важнейший этап в обеспечении жителей малых населенных пунктов современными телекоммуникационными услугами».
Воспользоваться услугами «Ростелекома» в этих селах могут жители, имеющие устройства с поддержкой Wi-Fi. Неограниченный доступ в интернет для селян обойдется всего в 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц. Техподдержка абонентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» направлен на обеспечение доступности услуг связи для людей, проживающих в сельской местности. Он предполагает организацию точек доступа в интернет в удаленных населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это более 13,6 тыс. сел и деревень России, в которых проживает около 4 млн человек.

В Кировской области доступом к сети интернет должны быть обеспечены 250 населенных пунктов. До конца года будут введены в эксплуатацию еще три точки в селах Афанасьевского района: Варанкины, Камский, Лытка. В целом в рамках проекта УЦН в 2016 году в Кировской области планируется проложить более 180 км волоконно-оптического кабеля.

Интернет по оптике в октябре пришел в населенные пункты Кормино, Шембеть, Мосуны Арбажского района, Великое Поле, Иванцево, Троица Белохолуницкого района, Марковцы Кирово-Чепецкого района, Молотниково Котельничского района, Городище, Матвинур Санчурского района, Ныр Тужинского района, Сибирь, Малый Полом Унинского района, Петровское Уржумского района, Средняя Тойма, Новый Бурец Вятскополянского района, Парфеновщина, Плотники Куменского района, Староверческая, Мурашинского района, Октябрь, Щеткино Подосиновского района.

Справка:

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» был создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ВолгаТелеком» после его присоединения к компании «Ростелеком» и сегодня объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, а также филиалы в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает не только магистральными каналами связи, но и сетью местной фиксированной телефонной связи емкостью 5 млн номеров. МРФ «Волга» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов.

Число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет превысило 1 900 тысяч, из них почти 1 200 тыс получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения в Поволжье составляет порядка 600 тысяч.

«Ростелеком» подарил детям «Мир знаний!»

"Ростелеком" и "АН" подарили воспитанникам Асиновского детдома Мир знаний

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно

Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно

Инициатива экс-депутата Госдумы Александра Хинштейна, о которой ранее сообщали "АН-онлайн", набирает популярность. От депутатских «парашютов» отказались еще несколько бывших народных избранников.

//Спорт

Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте

Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте

В российском профессиональном спорте законодательно закреплена уже сложившаяся система отношений - от правил перехода спортсменов в другой клуб до порядка составления с ними трудовых договоров.

//Общество

Законопроект о выплате 5000 рублей пенсионерам принят в третьем чтении

Законопроект о выплате 5000 рублей пенсионерам принят в третьем чтении

Законопроект о выплате 5000 рублей российским пенсионерам вместо индексации принят Госдумой в третьем чтении сегодня. Деньги должны получить в январе все пенсионеры, даже бывшие военные на заслуженном отдыхе.

//Общество

В России хотят ужесточить контроль за качеством бензина на АЗС

В России хотят ужесточить контроль за качеством бензина на АЗС

Член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал, чем в настоящее время не устраивает качество топлива и каким образом планируется усилить контроль за ним.

//Происшествия

Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)

Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)

Собака провалилась под лед и более часа провела в ледяной воде, пытаясь выбраться. Пса спасли рабочие, что строили неподалеку дорогу. Люди увидели на поверхности полыньи какое-то движение и поспешили помочь…

//Общество

Ученые: иммунитет к гриппу зависит от года рождения

Ученые: иммунитет к гриппу зависит от года рождения

Любопытное исследование провели ученые. Они выяснили, что устойчивость организма человека к разным штаммам гриппа зависит от даты его рождения. В связи с этим специалисты разделили всех людей на три группы.

//Общество

Джигурду могут депортировать из России

Джигурду могут депортировать из России

Адвокат Марины Анисиной обратился в полицию и заявил, что муж ее подзащитной нарушает российское законодательство. Сергей Жорин сообщил СМИ, в чем провинился Джигурда. А шоумен в это время эпатирует публику.

//Спорт

Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»

Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своим партнёром, компанией Adidas, представила мяч «Красава», который станет официальным спортивным снарядом Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России.

//Спорт

Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator

Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator

Российский боец ММА не смог во второй раз защитить титул чемпиона Bellator, проиграв американцу Дугласу Лиме. Таким образом, Лима вернул чемпионский пояс, который Корешков у него отнял в июле 2015 года.

//Общество

Азиат женился на трехметровой кобре и счастлив

Азиат женился на трехметровой кобре и счастлив

Уроженец Юго-Востока Азии взял в жены змею, и это не метафора. Мужчина убежден, что в кобру вселилась душа его возлюбленной девушки, которую он похоронил пять лет назад. Теперь азиат живет со змеей.

//Авиа, ж/д транспорт

Около 90 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы

Около 90 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы

Разбушевавшаяся погода стала причиной отмены около девяти десятков рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Еще порядка 60 рейсов было принято решение выполнить позже, сообщает портал "Яндекс.Расписание".

//Новости ADWILE

//Криминал

В Москве вора-транссексуала хотят отправить в мужскую камеру

В Москве вора-транссексуала хотят отправить в мужскую камеру

Попавшийся на краже москвич Алексей Матюнин, который называет себя после операций Альбиной, может быть наказан намного раньше, чем по решению суда: Алексея-Альбину хотят посадить в камеру с мужчинами.

//Общество

Саратовским ветеранам подарят мясорубки

Саратовским ветеранам подарят мясорубки

Это не издевательство, а напротив, пример реальной заботы. Прежде чем одарить ветеранов Великой Отечественной, у них поинтересовались, чего больше им бы хотелось получить. Большинством голосов собрала мясорубка.

//Новое поколение

Финишная прямая "Нового Поколения"

Финишная прямая "Нового Поколения"

Всероссийский Патриотический конкурс-фестиваль «Новое Поколение» выходит на финишную прямую! До начала конкурса осталось два дня. За время подготовки к фестивалю журналисты газеты «Аргументы Недели» опубликовали немало интервью с жюри и участниками конкурса.

//Общество

Умер глава российского eBay Владимир Долгов

Умер глава российского eBay Владимир Долгов

Глава российского отдела виртуальной площадки eBay Владимир Долгов умер 11 ноября на 58 году жизни. О смерти начальника сообщили подчиненные умершего на сайте eBay. Нет сведений, что именно вызвало смерть.

//В мире

Киев обвинил Россию в подготовке нового Майдана

Киев обвинил Россию в подготовке нового Майдана

По данным СБУ, 15 ноября на Украине начнутся организованные Россией масштабные акции протеста. Результатом социальных волнений якобы должно стать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

//Общество

Минобороны РФ: боевики травили жителей Алеппо хлором и белым фосфором

Минобороны РФ: боевики травили жителей Алеппо хлором и белым фосфором

В российском Министерстве обороны заявили о доказанном факте применения боевиками в Алеппо отравляющих веществ. Об этом сообщил "АН-онлайн" официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

"Адмирал Кузнецов" заставил сирийских боевиков пойти на переговоры

"Адмирал Кузнецов" заставил сирийских боевиков пойти на переговоры

Тут и не захочешь – деморализуешься: появление у сирийских берегов российской корабельной группы во главе с авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» стало шоком для террористов, которые запросили переговоров.

//Культура

Выставку художника Яна Фабра в Эрмитаже сравнили с "хабаровскими живодерками"

Выставку художника Яна Фабра в Эрмитаже сравнили с "хабаровскими живодерками"

Художник из Бельгии Ян Фабр считает себя продолжателем традиций классиков фламандской живописи, но в культурной столице России некоторые посетители его выставки причислили художника к «хабаровским живодерам».

//Авто

Машины "АвтоВАЗа" могут стать беспилотными

Машины "АвтоВАЗа" могут стать беспилотными

Такси-беспилотники вскоре могут появиться и в России. Этого не исключает глава одного из крупнейших российских производителей легковых авто - "АвтоВАЗа" - Николя Мор. Вазовские модели могут стать беспилотными.

//В мире

В Вашингтоне повесили плакат с фото Обамы и надписью "Прощай, убийца" (ФОТО)

В Вашингтоне повесили плакат с фото Обамы и надписью "Прощай, убийца" (ФОТО)

Огромный плакат появился на мосту всего в миле от здания Пентагона. Об акции сообщили сами организаторы в Сети. Там же они объяснили, почему разместили баннер и сопроводили его такой надписью.

//Общество

Крымские диверсанты - страйкболисты?

Крымские диверсанты - страйкболисты?

Оружие и гранаты задержанных в Крыму украинских диверсантов, показанные на российском центральном ТВ, не что иное, как страйкбольная амуниция, утверждает популярный европейский медиаэксперт Анатолий Шарий.

//В мире

Митинг против Трампа разогнали с помощью газа и резиновых пуль

Митинг против Трампа разогнали с помощью газа и резиновых пуль

В Штатах вышли на улицы тысячи несогласных с итогами президентских выборов в Америке. В некоторых городах митинги переросли в массовые беспорядки. В частности, в Портленде, где полиции пришлось применить силу.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые сварили пиво на дрожжах 220-летней давности

Ученые сварили пиво на дрожжах 220-летней давности

Пиво на дрожжах более чем двухвековой древности сварили учёные Музея королевы Виктории в Лонсестоне на острове Тасмания. По рецепту XVIII века они получили напиток светлого оттенка, необычного аромата и вкуса.

//Происшествия

Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья

Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья

В Пушкинском районе Московской области на пенсионера упала ветка, обледеневшая от дождя. Она оторвалась от дерева как раз в тот момент, когда мимо проходил 63-летний мужчина. Медики оказались бессильны.

//Спорт

Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии

Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии

Сборная России по хоккею из игроков моложе 20 лет со счётом 4:3 одержала верх над сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии. Эта победа стала для российских спортсменов уже второй.

//Общество

Финансирование парламентских партий планируется увеличить

Финансирование парламентских партий планируется увеличить

Как сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, это необходимо, чтобы поддержать, прежде всего, фракции, оказавшиеся в меньшинстве. По его словам, их деятельность как оппозиции крайне важна.

//В мире

Эксперты спрогнозировали вероятность снятия санкций с России при Трампе

Эксперты спрогнозировали вероятность снятия санкций с России при Трампе

После победы кандидата от республиканцев на президентских выборах в США в мире задались вопросом: как теперь будут складываться отношения Америки с РФ. В частности, в таком аспекте, как наложенные санкции.

//Общество

Пресс-секретарь Волочковой подтвердила: балерину пытались вовлечь в проституцию

Пресс-секретарь Волочковой подтвердила: балерину пытались вовлечь в проституцию

Наталья Ракицкая рассказала, что Анастасию Волочкову, действительно, шантажировали. Знаменитости предлагали отправиться в гостиницу с поклонником. При этом ночь со звездой оценили в немалую сумму.

//Политика

МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре»

МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре»

Российские дипломаты не получали официального подтверждения появившейся в СМИ информации о том, что президент США Барак Обама приказал уничтожить главарей запрещенной в РФ группировки «Джабхат ан-Нусра».

//В мире

В Бразилии назвали обладательницу самых красивых в мире ягодиц (ФОТО)

В Бразилии назвали обладательницу самых красивых в мире ягодиц (ФОТО)

Финалисток конкурса под названием «Мисс Бум-Бум» выбирали пользователи Сети. А победительницей стала модель Эрика Канела. Фотографии девушки не перестают набирать «лайки» от восхищенных поклонников.

//В мире

В штате Орегон митингующие против Трампа закидывают камнями витрины и автомобили

В штате Орегон митингующие против Трампа закидывают камнями витрины и автомобили

Сегодня ночью по всей Америке прошли митинги протеста против будущего президента США Дональда Трампа. В городе Портленд штата Орегон они вообще переросли в массовые беспорядки. У митингующих есть даже газ.

//В мире

Клинтон после фиаско на выборах заметили прогуливающейся в лесу

Клинтон после фиаско на выборах заметили прогуливающейся в лесу

Одна из жительниц штата Нью-Йорк встретила политика в лесу. По словам женщины, сначала она заметила мужа Клинтон Билла, а затем и саму Хиллари. Как рассказала американка, Клинтон была очень дружелюбна.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры