Интернет пришел еще в 21 населенный пункт Кирова

«Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) завершил прокладку волоконно-оптических линий связи до точек доступа в более чем двадцати населенных пунктов Кировской области.

На данный момент Интернетом через точки доступа обеспечены жители 55 населенных пунктов региона. Оборудование (Ethernet-коммутатор, Wi-Fi роутер и антенна) расположено на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие Wi-Fi-сетью в радиусе 100 метров. Сигнал передается на скорости не менее 10 Мбит/с.

«Тестирование точек доступа прошло успешно. Жители уже могут пользоваться интернетом. В дальнейшем возможна прокладка линий связи непосредственно до жилых домов, предприятий и организаций, - прокомментировал технический директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Долженков. - Появление этих объектов можно рассматривать как важнейший этап в обеспечении жителей малых населенных пунктов современными телекоммуникационными услугами».

Воспользоваться услугами «Ростелекома» в этих селах могут жители, имеющие устройства с поддержкой Wi-Fi. Неограниченный доступ в интернет для селян обойдется всего в 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц. Техподдержка абонентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» направлен на обеспечение доступности услуг связи для людей, проживающих в сельской местности. Он предполагает организацию точек доступа в интернет в удаленных населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это более 13,6 тыс. сел и деревень России, в которых проживает около 4 млн человек.

В Кировской области доступом к сети интернет должны быть обеспечены 250 населенных пунктов. До конца года будут введены в эксплуатацию еще три точки в селах Афанасьевского района: Варанкины, Камский, Лытка. В целом в рамках проекта УЦН в 2016 году в Кировской области планируется проложить более 180 км волоконно-оптического кабеля.

Интернет по оптике в октябре пришел в населенные пункты Кормино, Шембеть, Мосуны Арбажского района, Великое Поле, Иванцево, Троица Белохолуницкого района, Марковцы Кирово-Чепецкого района, Молотниково Котельничского района, Городище, Матвинур Санчурского района, Ныр Тужинского района, Сибирь, Малый Полом Унинского района, Петровское Уржумского района, Средняя Тойма, Новый Бурец Вятскополянского района, Парфеновщина, Плотники Куменского района, Староверческая, Мурашинского района, Октябрь, Щеткино Подосиновского района.

Справка:

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» был создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ВолгаТелеком» после его присоединения к компании «Ростелеком» и сегодня объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, а также филиалы в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает не только магистральными каналами связи, но и сетью местной фиксированной телефонной связи емкостью 5 млн номеров. МРФ «Волга» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов.

Число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет превысило 1 900 тысяч, из них почти 1 200 тыс получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения в Поволжье составляет порядка 600 тысяч.

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