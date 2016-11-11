Саратовским ветеранам подарят мясорубки

Это не издевательство, а напротив, пример реальной заботы. Прежде чем одарить ветеранов Великой Отечественной, у них поинтересовались, чего больше им бы хотелось получить. Большинством голосов собрала мясорубка.

В ведомстве соцразвития по Саратовской области после опроса ветеранов и анализа собранной информации был объявлен аукцион на закупку электрических мясорубок, передает «Росбалт».

Ценные подарки ветераны получат 5 декабря, в день 75-й годовщины битвы под Москвой. Закуплено будет 23 мясорубки на общую сумму до 113,3 тыс рублей.

Социальные работники объясняют, что беседовали с самими ветеранами и с их родственниками по поводу подарков. Выяснилось, что хорошая мясорубка всего предпочтительнее. От подарков деньгами чиновники отказались: считают, что важнее подарить нужную вещь.