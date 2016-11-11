Умер глава российского eBay Владимир Долгов

Глава российского отдела виртуальной площадки eBay Владимир Долгов умер 11 ноября на 58 году жизни. О смерти начальника сообщили подчиненные умершего на сайте eBay. Нет сведений, что именно вызвало смерть.

В пресс-службе констатировали факт кончины Владимира Долгова, но подробностей не называют. Известно только то, что Долгов в последнее время сильно болел. Все подробности журналистам обещают сообщить после похорон Долгова.

Сообщается, что смерть наступила в 12.30 по московскому времени. Долгов умер в Москве.

Долгов был гендиректором филиала eBay с 2012 года. А прежде, с 2005 по 2012 годы он возглавлял российский Google, а перед этим, с 2000 по 2005 годы руководил различными отделами в интернет-магазине Ozon.ru, в котором проработал и директором.

Компания eBay была открыта в 1995 году в Калифорнии (США).