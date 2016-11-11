Киров сделают более привлекательным для туристов с помощью троллейбусов

Туристко-информационный центр Кировской области намерен размещать в двух маршрутах - №8 и 14 - троллейбусов, которые курсируют по Кирову информацию о достопримечательностях областного центра.

Эти маршруты были выбраны потому, что отчасти проходят по историческому центру Кирова. В троллейбусах уже появились схемы, на которых указан маршрут следования машины и достопримечательности, которые находятся рядом.

В будущем предполагается, что подобные таблички появятся и на других маршрутах — не только троллейбусов, но и автобусов. А также подобные схемы будут размещаться на остановках общественного транспорта.

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