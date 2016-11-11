«Налоговики» похитили у жителей Кировской области 48 тысяч рублей

Вчера за полдня мнимые налоговики за несколько часов украли из магазина и аптеки почти 50 тысяч рублей. Двое мужчин в два часа дня пришли в один из магазинов Малмыжа и мельком показали продавцу удостоверения.

Они сообщили персоналу магазина, что нагрянули к ним с налоговой проверкой. Пока один «налоговик» отвлекал внимание женщин, второй сумел достать из кассы 33 тысячи рублей. Интересно, что продавцы не сразу сообщили о происшествии в полицию, возможно не сразу хватились денег.

Через два часа «налоговики» уже проверяли одну из аптек города Вятские Поляны. Работали мошенники по той же схеме: пока один отвлекал внимание продавцов, второй запустил руку в металлический ящик в подсобном помещении и забрал 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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