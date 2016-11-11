"Адмирал Кузнецов" заставил сирийских боевиков пойти на переговоры

Тут и не захочешь – деморализуешься: появление у сирийских берегов российской корабельной группы во главе с авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» стало шоком для террористов, которые запросили переговоров.

Боевики, засевшие в Алеппо, поняли, что дальше для них ничего хорошего не предвидится, когда увидели на рейде российские корабли, пишут «Известия».

Исламисты прекрасно осведомлены, что корабельная группа российских ВМС вооружена ракетами класса «Калибр», а это означает возможность обстреливать террористов с моря. Сообщается, что боевики деморализованы и ищут способ найти компромисс в переговорах.

С прибытием российской корабельной группы диспозиция боевиков стала намного слабее, и исправить положение они уже не в силах. Запад им в такой ситуации не помощник, а союзников террористов за пределами Алеппо ранее отсекли российские ВКС.