Как стало известно, Госдума обсуждает вопрос об увеличении финансирования парламентских партий. Депутаты готовят законопроект, который бы позволил поднять стоимость голоса избирателя. Таким образом, по словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, хотят поддержать, прежде всего, те фракции, которые оказались в меньшинстве.

Речь идет о таких партиях, как ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". По словам Исаева, если не увеличить их финансирование, то оно может сократиться почти вдвое, что негативно скажется на работе депутатов. Андрей Исаев отметил, что вышеперечисленные партии являются оппозиционными и их деятельность важна, сообщает rg.ru.

О том, насколько хотят поднять стоимость голоса, пока не говорится. Сейчас она составляет 110 рублей. Ранее сообщалось, что выдвигалась инициатива увеличить эту сумму до 153 рублей.