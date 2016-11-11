Пресс-секретарь Волочковой подтвердила: балерину пытались вовлечь в проституцию

Пресс-секретарь известной балерины Наталья Ракицкая подтвердила, что Анастасия Волочкова стала жертвой шантажа. Звезда уже обратилась в полицию.

Как стало известно, к Волочковой обратился некий мужчина. Он предложил балерине провести ночь в одной из гостиниц Москвы с поклонником. За это он пообещал ей щедро заплатить. Ночь со звездой мужчина оценил в 20 тысяч долларов. По сути, он пытался вовлечь знаменитость в занятие проституцией, сообщает телеканал РЕН ТВ.

При этом мужчина утверждал, что уже устраивал такие встречи с известными людьми. В частности, он назвал такие имена, как Виктория Лопырева и Анна Седакова.