Законопроект о выплате 5000 рублей пенсионерам принят в третьем чтении

Законопроект о выплате 5000 рублей российским пенсионерам вместо индексации принят Госдумой в третьем чтении сегодня. Деньги должны получить в январе все пенсионеры, даже бывшие военные на заслуженном отдыхе.

В российском правительстве не нашли возможности провести плановую индексацию пенсий во второй половине текущего года. Единовременная выплата, как считается, должна компенсировать пожилым людям издержки инфляции до следующей индексации. Впрочем, пока не известно, состоится ли она в следующем году. На январскую выплату 43 млн пенсионеров государство потратит примерно 200 млрд рублей. Очевидно, бюджету это обойдётся дешевле индексации к средней пенсии (по данным Росстата) в 13200 рублей. В Госдуме объяснили сумму в 5000 рублей расчетами доиндексации на пять месяцев по 8,5% к средней пенсии.

Ранее правительственный проект закона исключал из получателей выплаты военных пенсионеров, но президент Владимир Путин поручил внести изменения. Которые и приняты депутатами в третьем чтении.

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