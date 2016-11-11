В Москве пройдет XII сезон ювелирной недели моды Estet Fashion Week
11 ноября 2016, 08:42 [ «АН-онлайн» ]
С 15 по 20 ноября в Москве пройдет XII сезон крупнейшей в России ювелирной недели моды Estet Fashion Week.
В рамках Estet Fashion Week перед началом показов (17.00) традиционно проходит деловая программа при участии искусствоведов, журналистов, дизайнеров и экспертов в области моды. Деловая программа привлекает большое внимание СМИ и всех, кто неравнодушен к вопросам современной моды. В этом сезоне свои «круглые столы» проведут Музейно-выставочный центр «Музей Моды», Британская высшая школа дизайна, Телецентр «Останкино». Заявленные темы и формат никого не оставят равнодушным.
15 ноября, вт. «Вперед в прошлое»
День посвящен 100-летию первого модного показа в Петербурге в 1916 году
(Коллекции в стиле ретро)
«Круглый стол» представляет Музейно-выставочный центр «Музей Моды».
Темы:
—155-летие со дня рождения великого русского модельера Надежды Ламановой.
Надежда Петровна Ламанова владела одним из первых Домов Моды в Российской Империи, была «Поставщиком Двора Ея Императорского Высочества Елизаветы Фёдоровны» и «Поставщиком Двора Ея Императорского Величества Александры Фёдоровны», по приглашению К.С.Станиславского принимала участие в создании костюмов для Московского художественного театра.
-100-летие первого модного показа в России.
Спикеры:
· Корнилов Игорь Петрович, директор ГБУК города Москвы «Музейно-выставочный центр «Музей Моды»
· Уханова Полина Сергеевна, начальник выставочного отдела
· Романова Оксана Сергеевна, заместитель директора по выставочной деятельности
· Ананьина Галина Васильевна, президент Фонда развития ювелирного искусства России
· Вера Радвила, куратор Виртуального музея Н.П. Ламановой
16 ноября, ср. «Мода мегаполиса»
(Коллекции в стиле casual, деловом и спортивном стилях)
«Круглый стол» представляет Британская высшая школа дизайна.
Тема: Fashion-дизайн и образование
Спикеры:
· Анастасия Бутрым, директор Британской высшей школы дизайна
· Игорь Комов, куратор ювелирного курса БВШД
Британская высшая школа дизайна, являясь высшим учебным заведением,
выпускающим в том числе и специалистов в области ювелирного дизайна, стремится развивать
диалог с ведущими и самыми интересными компаниями ювелирной индустрии.
Вопросы, которые представители Школы поднимут в рамках круглого стола,
помогут узнать ожидания и требования производственных компаний к
соискателям на должности, связанные с разработкой проектов ювелирных
изделий: дизайнерам, специалистам по 3D-моделированию, ювелирам. Директор
Школы Анастасия Бутрым и куратор курса «Ювелирный дизайн» Игорь Комов
узнают у руководителей ювелирных компаний их точку зрения на то, какими
навыками должен обладать ювелирный дизайнер, украшения какого формата ему
предстоит разрабатывать, какие тенденции они видят в области изменения
вкуса аудиторий ювелирного рынка, каких новые технологии компании внедряют
на производстве, а также поднимут многие другие значимые темы для открытой
дискуссии.
17 ноября, чт
«Геометрия форм»
День посвящен 150-летию со дня рождения Василия Кандинского
(Традиции авангарда и футуризма в современном дизайне)
«Круглый стол» представляет Музейно-выставочный центр «Музей Моды».
Татьяна Пашутина, сооснователь компании «New Jewelers»
Лиана Ахинова, куратор выставок Наталии Гончаровой (1881-1962), известнейшей русской художницы-авангардистки
Стелла Лабужская, современная художница
18 ноября, пт.
«Вечерняя и свадебная мода»
(Коллекции вечерних платьев и свадебных нарядов )
«Круглый стол» представляет Телецентр «Останкино».
Темы:
— «50 лет вместе со страной» — юбилей Телевизионно-технического центра «Останкино» .
Участники «круглого стола» вспомнят основные вехи становления телевидения огромной страны, вспомним любимые телепередачи и внимание!
— теле- и киноистория в костюмах от «Проката Останкино».
В костюмерных телецентра хранятся уникальные вещи – костюмы, в которых снимались любимые теле и кинозвёзды! Участники конференции расскажут удивительные истории и представят в доказательство уникальности исторически достоверные костюмы и платья из культовых советских фильмов («12 стульев», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и др.).
«ТТЦ «Останкино» готовит «звездный сюрприз» для участников «круглого стола» и журналистов.
Спикеры:
∙ Ирина Фёдорова-Колесникова, руководитель «Прокат Останкино», художник по костюмам.
∙ Наталья Читчян, эксперт по костюмам «Прокат Останкино» , искусствовед.
Место проведения: Зимний сад Ювелирного дома «Эстет» (ул.Веткина, 4, 1 этаж). Вход — по аккредитации СМИ и по пригласительным билетам.
(на 1-м этаже ЮД «Эстет», ул.Веткина, 4) — 17.00
Аккредитация СМИ: press@estet.ru 8-985-181-13-95
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