Путин потребовал ужесточить контроль за допингом в спорте

По итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, что прошло 10 ноября, президент России Владимир Путин составил пакет поручений, которые направлены на усиление антидопингового контроля.

Владимир Путин особо отметил, что нужно разработать механизм прямого финансирования общероссийской антидопинговой организации со стороны госбюджета, и если это необходимо, внести соответствующие поправки в российские законы, передает «Росбалт».

По поручению российского лидера в РФ на базе научно-образовательного комплекса МГУ будет создана национальная антидопинговая лаборатория, которой передадут имущество «Антидопингового центра» российского Министерства спорта.

Госдуме Федсобрания РФ рекомендовано принять закон об исключении Министерства физкультуры и спорта из состава учредителей российской антидопинговой организации.