Двести тысяч рублей - депутатская зарплата, которую экс-депутат Государственной Думы мог получать до декабря - отданы кадетскому корпусу. Хинштейн считает несправедливым получать деньги, а работу не делать.

Поскольку полученные деньги вернуть в бюджет невозможно, Александр Хинштейн передал эту сумму кадетскому училищу, передает «Лайф».

Народный избранник шестого созыва имел право получать компенсационные выплаты до декабря, но счел это несправедливым: раз он не работает депутатом, то и деньги получать не за что.

Бывший депутат написал соответствующее письмо с отказом от компенсации на имя нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, а депутатскую зарплату за октябрь передал кадетскому училищу имени Михаила Шолохова, которое курирует Нацгвардия, где сейчас и работает Хинштейн.