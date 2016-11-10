В России для террористов создадут специальный суд

Количество дел, где фигурируют террористы, в России растет, а число судов, занятых рассмотрением дел этого профиля, ограничено. Верховный суд РФ предложил Государственной Думе исправить ситуацию.

В Госдуму Верховным судом внесен законопроект, который предусматривает увеличение количества судов, которые могли бы заниматься делами по терроризму, передает «Росбалт».

На настоящий момент дела по терроризму рассматривает Приволжский военный суд, куда поступают дела из Хабаровского края, Удмуртии и других регионов. Для рассмотрения дел о терроризме требуется состав из трех профильных судей, которые вынуждены колесить по России, а это влечет большие командировочные расходы и не только на дорогу: дела о терроризме часто рассматриваются очень долго.