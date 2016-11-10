ФАС следит за ценами на мобильную связь в Крыму

Руководитель ФАС Игорь Артемьев рассказал «Аргументам недели» о том, как обстоят дела со стоимостью мобильной связи в Крыму.

Игорь Артемьев напомнил, что в начале лета 2014 года минута звонка на полуострове стоила 19–30 рублей. «Мы провели с операторами работу. И уже к январю 2015 года они унифицировали крымские расценки с предложениями в других субъектах Федерации», – сказал он.

Сейчас абоненты, приезжающие в Крым, платят столько же, сколько дома. Тарифы составляют от 0 рублей (в составе пакета у МТС) до 9,95 рубля за минуту звонка – без подключённых опций. «Работа продолжается, – заверил руководитель ФАС. – На лето 2016 года МТС, например, включила в свои «домашние пакеты» пребывание в Крыму. А «МегаФон» и «Теlе2» ввели специальные тарифные опции – бесплатные входящие, а исходящие в 2 раза дешевле. Но эти опции нужно подключать. Кроме того, после предупреждения ФАС России о пересмотре межоператорских расчётов крымскому сотовому оператору К-Телеком «МегаФон» получил возможность снизить тариф на звонок в 2 раза – до 5 рублей».

Читайте полную версию интервью

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня