ФАС следит за ценами на мобильную связь в Крыму
10 ноября 2016, 16:15 [ «АН-онлайн» ]
Руководитель ФАС Игорь Артемьев рассказал «Аргументам недели» о том, как обстоят дела со стоимостью мобильной связи в Крыму.
Игорь Артемьев напомнил, что в начале лета 2014 года минута звонка на полуострове стоила 19–30 рублей. «Мы провели с операторами работу. И уже к январю 2015 года они унифицировали крымские расценки с предложениями в других субъектах Федерации», – сказал он.
Сейчас абоненты, приезжающие в Крым, платят столько же, сколько дома. Тарифы составляют от 0 рублей (в составе пакета у МТС) до 9,95 рубля за минуту звонка – без подключённых опций. «Работа продолжается, – заверил руководитель ФАС. – На лето 2016 года МТС, например, включила в свои «домашние пакеты» пребывание в Крыму. А «МегаФон» и «Теlе2» ввели специальные тарифные опции – бесплатные входящие, а исходящие в 2 раза дешевле. Но эти опции нужно подключать. Кроме того, после предупреждения ФАС России о пересмотре межоператорских расчётов крымскому сотовому оператору К-Телеком «МегаФон» получил возможность снизить тариф на звонок в 2 раза – до 5 рублей».
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