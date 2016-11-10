МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду

Наказания нетрезвым водителям будут ужесточены. Лишние промилле в крови могут обойтись им лишением свободы на срок свыше трёх лет вместо нынешних двух. В МВД занимаются разработкой такой поправки в УК РФ.

По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, отнесение вождения в пьяном виде к правонарушениям средней тяжести будет больше соответствовать масштабу возможных последствий. Кроме того, в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, чтобы разрешать возвращать под залог около 30 тысяч рублей хозяевам автомобили, изъятые у водителей, попавшихся в нетрезвом виде. Речь идет о случаях передачи машин родственникам или знакомым их хозяев.

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