Комитет Госдумы рекомендовал не отменять срок давности для педофилов

Авторы законодательной инициативы депутат Госдумы Ольга Баталина и сенатор Елена Мизулина предлагали отменить действие срока давности на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но проект отклонили.

Профильный комитет Госдумы по уголовному законодательству счел, что отмена срока давности для педофилов стало бы противоречить справедливости, передает «Росбалт».

Авторы законопроекта аргументировали свою инициативу тем, что сексуальные предпочтения педофилов с годами не исчезают и поэтому данная категория преступников представляет для общества особую опасность. Как правило, преступления на сексуальной почве совершаются повторно. Поэтому Мизулина и Баталина предлагали закрепить законодательно за подобными преступлениями отмену срока давности.

В настоящее время многим педофилам удается избежать ответственности именно благодаря истекшему сроку давности: два года – за преступления небольшой тяжести и шесть лет – за преступные деяния средней тяжести.

Комитет рекомендовал депутатам проект отклонить. Теперь очередь за Госдумой, которая рассмотрит документ 19 ноября.