Самая востребованная в Кировской области профессия — арматурщик

Также в регионе остро не хватает врачей-педиатров и терапевтов. На третей позиции рейтинга, который составила областная служба занятости населения, монтажники стальных и железобетонных конструкций.

Также на предприятия области требуются швеи (334 вакантных места), медсестры (198), электрогазосварщики (194), каменщики (136) и фельдшеры (121). Зарплата варьируется от 14-15 тысяч рублей до 20-25 тысяч.

Традиционно рабочим профессиям, связанным со строительством работодатели готовы платить в районе 30 тысяч рублей.

Так, обладателю самой востребованной на сегодняшний день на рынке труда профессии — арматурщику — предлагается 27 тысяч рублей ежемесячно. А монтажнику тальных и железобетонных конструкций и того больше — 35 тысяч рублей.

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