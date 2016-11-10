Фестиваль еды «ВКУСНО!» назвал победителей премии «Здоровое питание»

В начале ноября на площадке фестиваля еды «ВКУСНО!» победители премии «Здоровое питание» получили заслуженные награды. Для компаний, продукция или сфера деятельности которых сопряжены со здоровым, рациональным питанием очень важна компетентная оценка их деятельности.

Открывая церемонию, Виктор Тутельян – главный внештатный диетолог Минздрава России сказал: - «Здоровое питание – один из главных факторов в сохранении и восстановлении здоровья. Здоровое питание составляет половину всех условий, которые обеспечивают работоспособность человека. Питайтесь правильно и будьте здоровы!»

Ведущий церемонии – Антон Привольнов («Контрольная закупка» на Первом канале)- назвал более 40 компаний-победителей премии.

Гости церемонии поделились своими впечатлениями.

«Это очень важная для нас награда, символизирующая большие усилия, которые предпринимает Panasonic для продвижения правильного питания и здорового образа жизни. Такую высокую оценку получили разработки наших инженеров, создавших специальную серию кухонных продуктов для здорового питания. Шнековая соковыжималка помогает готовить соки и полезные десерты, насыщенные витаминами. Специально разработанные программы позволяют выпекать в хлебопечке Panasonic малодрожжевой и безглютеновый хлеб. Инверторная печь приготовит здоровые и вкусные блюда на пару, а также она может заменить собой плиту, духовку, йогуртницу и гриль. Уверен, что эти высокотехнологичные устройства сделают быт миллионов россиян легким и здоровым», – отметил Роман Горновой, Руководитель Департамента бытовой техники ООО «Панасоник Рус».

«Победа в премии «Здоровое питание» для нас имеет особое значение. MOULINvilla- достаточно молодая и активно развивающаяся компания на российском рынке. В условиях жесткой конкуренции мы стремимся поддерживать качество выпускаемой продукции на высоком уровне, что еще раз подтвердил экспертный совет премии. Теперь мы официально можем заявить о своих преимуществах, что поможет потребителю при выборе посуды для своего дома», - прокомментировала Татьяна Филимонова, PR-специалист АО «МУЛИН ВИЛЛА».

«Благодарим жюри и общественность за признание вклада компании БИБИКОЛЬ в представление научной целостной картины о детских продуктах питания на основе козьего молока, а также популяризации знаний о здоровом питании в целом», - отметила Татьяна Зенкевич, бренд-менеджер ООО «БИБИКОЛЬ РУС».

«Мы гордимся получением общественно значимой награды Премии «Здоровое питание». Она вдохновляет весь коллектив Кондитерской Фабрики «ПОБЕДА» производить полезный для здоровья, необычайно вкусный, и качественный шоколад и кондитерские изделия, вызывающие доверие и восхищение у российской и международной аудитории потребителей», - прокомментировал Денис Пугачев, Директор по работе с ключевыми клиентами Кондитерской фабрики «ПОБЕДА».

«Мы не просто готовим и доставляем пищу, а помогаем каждому, кто стремится к здоровому образу жизни, питаться правильно и с удовольствием. Наши специалисты могут разрабатывать индивидуальные программы питания, исходя из желаемых результатов, учитывая состояние здоровья, сферу занятости, образ жизни, привычки. Более того, мы единственная в мире компания по доставке здорового питания, которая может пригласить всех желающих и показать полный процесс приготовления, упаковки, хранения и отправки нашего питания до конечного клиента. В 2015 году мы уже становились победителем премии «Здоровое питание», поэтому победа в этом году для нас стала логическим продолжением нашего успеха и доказательством того, что мы двигаемся в верном направлении», - отметила РR-директор ООО «Здоровая Еда» (ТМ Perfomance food) Анна Рябова.

Среди победителей Премии: Компания Panasonic, ТМ Чистая Крупа, АО «Птицефабрика Роскар», Группа агропредприятий «Ресурс», Торговый дом ПИР, марка Луговая Свежесть, ООО «Белевский продукт», ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО», АО «КОМПАНИЯ ПРОДУКТ-СЕРВИС», ООО «Морсби», Компания «Демилье», Торговая марка «Tayga8», Кондитерская Фабрика «ПОБЕДА», Сеть пекарен Волконский, ООО «ВАСТЭКО Партнерс», ГК «Экопродукт», Компания «Родник Здоровья», TM Spoom, Компания «Лесная Диковинка», Линейка консервации под торговой маркой ЕКО, принадлежащей группе компаний «Лакония», Muscle factory, ООО «БИБИКОЛЬ РУС», Компания «Перони», Сеть магазинов спортивного питания "5LB", Международный фестиваль спорта и выставка спортивного питания SN PRO EXPO FORUM, MOULINvilla, ТМ Perfomance food, ООО «Орифлэйм Косметикс», Djemius ZERO и другие.

















Официальная вода Церемонии - вода Архыз.

Официальная вода Фестиваля - Родниковая вода 8.2.

Партнер фестиваля – Кулинарная Студия Clever.

Организатор площадки «Детство» - Бэби-клуб.

Официальный торт Церемонии – Кондитерская «Алтуфьево».

Организатор мероприятия - Фонд «Социальные проекты».