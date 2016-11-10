«Серебряный Лучник» - Чехия: первая церемония в Праге

В начале ноября 2016 года в Муниципальном доме Праги состоялась первая церемония награждения премии «Серебряный Лучник» - Чехия, учрежденная в конце марте 2016 года.

Сбор заявок продолжался до 20 октября 2016. В 7 номинациях приняло участие 22 проекта и 4 публикации в СМИ в Чехии. Над оценкой работ трудились 14экспертов: Гамза Леонид - представитель Россотрудничества в Чехии, директор РЦНК в Праге; Каменькова Юлия, сотрудник Торгпредства России в Чехии; Клапка Йиржи, председатель Чешской ассоциации русистов; Кожухов Кирилл, вице-президент Королевского Гольф Клуба Марианске Лазне; Мраз Йозеф, руководитель образовательного центра «Академия»; Мюллер Степан, профессор Пражской экономической школы; Петршичек Вацлав, вице-председатель Торгово-промышленной палаты по странам СНГ; Пузанков Максим, генеральный директор компании VISTA; Стародубов Иван, член совета директоров компании Bohm Plast Technik; Струж Ян, директор компании ЧЕХ ТОП СТО; Ступарь Сергей, Торговый представитель РФ в Чехии; Шульц Ирина, главный редактор газеты «Пражский экспресс»; Явдолюк Надежда, Глава Представительства «Серебряный Лучник» -Европа; Яро Милош, директор консалтингового агентства

Результаты голосования представлены в виде рейтинговых ведомостей в каждой номинации:

Номинация «Историческое наследие»

Лауреат: Калининградский областной историко-художественный музей, представивший проект выставка «Прусские маршруты Карла IV».

Дипломанты:

Духовно-культурный центр при подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах за проект Детская Рождественская елка;

Компания Travel Communications за проект «Аудиогид по замку Конопиште».

Номинация «Межкультурные коммуникации»

Лауреат: Южно-Чешская галерея им. Алеша г. Глубока - на -Влтаве за проект выставка «Илья Репин и русское искусство».

Дипломанты:

Компания Mayzus Financial Services s.r.o. (MoneyPolo), проект «Конкурс талантов MoneyPolo»;

(MoneyPolo), проект «Конкурс талантов MoneyPolo»; Роман Темис, автордвуязычной книги «Приключения Тонконожки и другие рассказы»;

Татьяна Сизова, Бард-клуб «Прага»;

Чешская ассоциация русистов, Чешско-русское общество за проект «Фестиваль АРС-поэтика. Памятник А.С. Пушкину»;

Чешский центр (Москва), проект «Ночь литературы»;

Европейский конгресс литераторов, фестиваль «Славянские традиции в Праге»;

АО Концерн «Росэнергоатом», проект выставка «Импрессия. От Дуная до Чукотки».

Номинация «Бизнес и деловые коммуникации»

Лауреат: Компания PETROF, проект «150 лет работаем вместе с Россией».

Дипломанты:

Торгово-промышленная палата по странам СНГ, проект Двуязычный бюллетень палаты СНГ «Восточноевропейский бизнес»;

Двуязычный бюллетень палаты СНГ «Восточноевропейский бизнес»; Mayzus Financial Services s.r.o. (MoneyPolo), проект «Все на каток!»;

(MoneyPolo), проект «Все на каток!»; Киншперкский пивовар О.О.О за проект "Киншперкская пивоварня»;

Газета «Пражский экспресс», проект «Золотые страницы по-русски в Чехии».

Номинация «Образовательные программы»

Лауреат: Международный культурный институт «Ключ», проект «Давайте говорить на русском языке!»

Дипломанты:

Русская гимназия в Карловых Варах;

Чешско-русская школа «ВЕДА».

Номинация «Медиа-коммуникации»

Лауреат: Ленка Прохазкова, репортаж о путешествии по России «Живые души».

Дипломанты:

Ирина Шульц ,исторический очерк «Где дом мой?»;

,исторический очерк «Где дом мой?»; Александр и Дина Муратовы, историческое исследование «Забытый триумвират»;

историческое исследование «Забытый триумвират»; Андрей Фозикош, литературное эссе «Мариенбадское Чудо».

Номинация «Спорт»

Лауреат: Королевский гольф клуб Марианске Лазне, проект «Привлечение русских туристов к игре в гольф».

Дипломант:

Спортивный клуб «САМБО Прага» и Федерация САМБО Словацкой Республики за проект культурно-спортивный фестиваль «Вахта памяти!».

Номинация «Туризм и курортные программы»

Дипломант: Travel Communications s.r.o. Smart City/ Vox City Marianske Lazne.

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