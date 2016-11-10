«Серебряный Лучник» - Чехия: первая церемония в Праге
10 ноября 2016, 15:26 [ «АН-онлайн» ]
В начале ноября 2016 года в Муниципальном доме Праги состоялась первая церемония награждения премии «Серебряный Лучник» - Чехия, учрежденная в конце марте 2016 года.
Сбор заявок продолжался до 20 октября 2016. В 7 номинациях приняло участие 22 проекта и 4 публикации в СМИ в Чехии. Над оценкой работ трудились 14экспертов: Гамза Леонид - представитель Россотрудничества в Чехии, директор РЦНК в Праге; Каменькова Юлия, сотрудник Торгпредства России в Чехии; Клапка Йиржи, председатель Чешской ассоциации русистов; Кожухов Кирилл, вице-президент Королевского Гольф Клуба Марианске Лазне; Мраз Йозеф, руководитель образовательного центра «Академия»; Мюллер Степан, профессор Пражской экономической школы; Петршичек Вацлав, вице-председатель Торгово-промышленной палаты по странам СНГ; Пузанков Максим, генеральный директор компании VISTA; Стародубов Иван, член совета директоров компании Bohm Plast Technik; Струж Ян, директор компании ЧЕХ ТОП СТО; Ступарь Сергей, Торговый представитель РФ в Чехии; Шульц Ирина, главный редактор газеты «Пражский экспресс»; Явдолюк Надежда, Глава Представительства «Серебряный Лучник» -Европа; Яро Милош, директор консалтингового агентства
Результаты голосования представлены в виде рейтинговых ведомостей в каждой номинации:
Номинация «Историческое наследие»
Лауреат: Калининградский областной историко-художественный музей, представивший проект выставка «Прусские маршруты Карла IV».
Дипломанты:
Духовно-культурный центр при подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах за проект Детская Рождественская елка;
Компания Travel Communications за проект «Аудиогид по замку Конопиште».
Номинация «Межкультурные коммуникации»
Лауреат: Южно-Чешская галерея им. Алеша г. Глубока - на -Влтаве за проект выставка «Илья Репин и русское искусство».
Дипломанты:
- Компания Mayzus Financial Services s.r.o. (MoneyPolo), проект «Конкурс талантов MoneyPolo»;
- Роман Темис, автордвуязычной книги «Приключения Тонконожки и другие рассказы»;
- Татьяна Сизова, Бард-клуб «Прага»;
- Чешская ассоциация русистов, Чешско-русское общество за проект «Фестиваль АРС-поэтика. Памятник А.С. Пушкину»;
- Чешский центр (Москва), проект «Ночь литературы»;
- Европейский конгресс литераторов, фестиваль «Славянские традиции в Праге»;
- АО Концерн «Росэнергоатом», проект выставка «Импрессия. От Дуная до Чукотки».
Номинация «Бизнес и деловые коммуникации»
Лауреат: Компания PETROF, проект «150 лет работаем вместе с Россией».
Дипломанты:
- Торгово-промышленная палата по странам СНГ, проект Двуязычный бюллетень палаты СНГ «Восточноевропейский бизнес»;
- Mayzus Financial Services s.r.o. (MoneyPolo), проект «Все на каток!»;
- Киншперкский пивовар О.О.О за проект "Киншперкская пивоварня»;
- Газета «Пражский экспресс», проект «Золотые страницы по-русски в Чехии».
Номинация «Образовательные программы»
Лауреат: Международный культурный институт «Ключ», проект «Давайте говорить на русском языке!»
Дипломанты:
- Русская гимназия в Карловых Варах;
- Чешско-русская школа «ВЕДА».
Номинация «Медиа-коммуникации»
Лауреат: Ленка Прохазкова, репортаж о путешествии по России «Живые души».
Дипломанты:
- Ирина Шульц,исторический очерк «Где дом мой?»;
- Александр и Дина Муратовы, историческое исследование «Забытый триумвират»;
- Андрей Фозикош, литературное эссе «Мариенбадское Чудо».
Номинация «Спорт»
Лауреат: Королевский гольф клуб Марианске Лазне, проект «Привлечение русских туристов к игре в гольф».
Дипломант:
- Спортивный клуб «САМБО Прага» и Федерация САМБО Словацкой Республики за проект культурно-спортивный фестиваль «Вахта памяти!».
Номинация «Туризм и курортные программы»
- Дипломант: Travel Communications s.r.o. Smart City/ Vox City Marianske Lazne.
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