ФАС следит за органами власти больше, чем за малым бизнесом

«Аргументы недели» попросили руководителя ФАС Игоря Артемьева подтвердить или опровергнуть информацию о том, что наибольшее количество дел антимонопольный орган возбуждает в отношении малого бизнеса.

«Зачем нам это вообще может быть нужно? – удивился Артемьев. – Обычно это рассказывают критиканы, имеющие с нами прямой конфликт интересов. Разумеется, ФАС России всецело выступает за развитие малого и среднего бизнеса в России. Мы неоднократно реальными делами подтверждали, что малый и средний бизнес может видеть в ФАС опору и защиту».

Чаще всего именно малый и средний бизнес жалуется в ФАС на неправомерные действия монополий. «Мы были инициаторами и авторами создания новой системы госзакупок, которая открыла доступ малому и среднему бизнесу к государственным и муниципальным закупкам. А в этом году мы разработали законопроект, который внёс изменения в Закон о защите конкуренции. Он подписан президентом России в июле этого года. Принятые поправки ввели ограничения на признание доминирующего положения субъектов малого предпринимательства. Иными словами, чтобы малое предприятие попало в поле зрения антимонопольных органов, оно должно «высоко взлететь» и соответствовать определённым параметрам», – пояснил руководитель ФАС.

Так, если выручка от реализации товаров за последний календарный год хозяйствующего субъекта не превышает 400 миллионов рублей, для него допустимы соглашения, запрещённые частью 4 статьи 11 «Закона о защите конкуренции». Потому что сложно предположить, что предприятие с меньшей выручкой может заключить какие-то соглашения с другим таким же предприятием, которые реально смогут как-то привести к ограничению конкуренции на рынке. Раньше предприятия среднего и малого бизнеса могли попасть под санкции чисто по формальному признаку сговора, хотя в действительности он никакого влияния на рынок не оказывал.

«Кроме того, согласно этому законопроекту, наши внеплановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства теперь необходимо согласовывать с органами прокуратуры, – добавил Артемьев. – Эта норма не касается проверок, проводимых в рамках расследования дел о картелях, т.н. «рейдах на рассвете». Если посмотреть на статистику, то она наглядно показывает, что традиционно наибольшее количество дел ФАС России возбуждает в отношении органов власти».

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