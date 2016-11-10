Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что в Иркутске уволили руководителя организации, оказывающей ритуальные услуги. Также Анастасию Мякину решили исключить из партии «Единая Россия». Поводом для таких жестких мер стало видео, которое появилось в Сети.

На записи видно, как женщина занимается физкультурой во время обеденного перерыва прямо на рабочем месте. То есть между гробов, памятников и венков. Как стало известно, Анастасия Мякина сама выложила видео в Интернет, сообщает tvzvezda.ru.

После того, как ее коллеги очень жестко отреагировали на увиденное, женщина опубликовала новую запись. В ней она сообщила, что в Иркутске сейчас говорят лишь о ней и Трампе. При этом Анастасия Мякина заявила, что не все поняли происходящее на видео с гимнастикой.

Также героиня записи сообщила, что она придерживается здорового образа жизни, чего и всем желает.