Южноуральцы поддержали идею роста мощности Михеевского ГОКа

Хорошие зарплаты, забота об экологии и благоприятные условия труда – за это проголосовали жители Варны и Карталов на общественных слушаниях, посвящены обсуждению проекта увеличения мощности на 9 миллионов тон руды в год.

Всего на слушания, которые прошли 8 ноября, пришли порядка 300 человек – директора школ, больниц, чиновники и простые жители. Благодаря особой заботе об экологии и безопасности производства, а также грандиозному вкладу в социально-экономическое развитие Южного Урала, жители одобрили проект РМК.

Немаловажно то, что средняя зарплата на Михеевском ГОКе (около 40 тысяч рублей) больше, чем зарабатывают жители Южного Урала в основной массе. При этом на предприятии трудятся более тысячи человек. От роста предприятия выиграют все – таким было решение жителей двух районов.