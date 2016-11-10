Новогодня елка на главной площади Екатеринбурга "подрастет"
10 ноября 2016, 13:46 [ «АН-Екатеринбург» ]
В этом году новогодняя елка на площади 1905 года станет выше на 4 метра. Как уточняют в пресс-службе администрации города, ее высота составит 50 метров.
9 ноября состоялось первое заседание расширенного оргкомитета по возведению на площади 1905 года ледового городка. Строительство начнется 14 ноября, главным подрядчиком выступит компания «Айс-проект 2000».
Обсудили в ходе встречи и оформление ледового городка, сюжетами которого станут сказки Чуковского. Так, например, детская горка представит героев сказки «Телефон», на одном ее конце будет сидеть свинья, которая просит прислать соловья, а на другом – кенгуру, разыскивающая Мойдодыра. Еще одна горка будет создана по мотивам «Скрюченных песенок», сообщают в пресс-службе мэрии. Самой высокой точкой городка станет снежная композиция «А горы все выше, а горы все круче», на вершине которой будет изображен попавший в беду доктор Айболит.
Открытие ледового городка запланировано на 29 декабря, он проработает до 22 января 2017 года. Уже 29 января парковка на площади 1905 года будет возвращена автомобилистам.