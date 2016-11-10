В Ростовском суде ДеЦл требует от Басты миллион рублей за оскорбление

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение иска, который подал Кирилл Толмацкий, известный российской публике, как ДеЦл. Ответчиком будет выступать Василий Вакуленко. Широкой публике он знаком, как рэпер Баста.

Поводом для судебных тяжб послужил конфликт между музыкантами. ДеЦлу не понравилось, что в одном из столичных клубов очень громко играет музыка по ночам. При этом он заявил, что владельцев заведения надо наказать. Однако те якобы платят взятки, поэтому стражи порядка не реагируют на происходящее. Хотя громкая музыка нарушает тишину и покой граждан, сообщает regnum.ru.

Ответная реакция Басты, который выступает в данном клубе, не заставила себя долго ждать. Он сделал выпад в сторону ДеЦла, обозвав его на своей странице в соцсетях.

ДеЦл обратился в столичный суд и потребовал привлечь к ответственности обидчика. Однако его иск был отклонен. Теперь судебное разбирательство предстоит в Ростове. Кстати, ДеЦл требует выплатить ему миллион рублей за нанесенное оскорбление.