Чиновники благоустраивают Петербург... в фоторедакторе

Последователи хитроумного князя Потёмкина обнаружились среди современных чиновников Санкт-Петербурга. В качестве отчёта об очистке уличного столба от объявлений они представили обработанное в Paint фото.

Некий житель города Алексей на социальном портале «Наш Санкт-Петербург» обратился к властям с просьбой очистить столб светофора от уродующих его нелегально поклеенных бумажек. Вчера, через шесть дней после просьбы, чиновники мэрии выложили фото на том же портале с якобы очищенным столбом. При ближайшем рассмотрении опытные люди разглядели, что изображение столба простейшим образом отредактировано в программе Paint с помощью «распылителя». По утверждению журналиста одного из СМИ, проверившего адрес, светофорный столб до сих пор обклеен бумажками.

Надо заметить, что благоустройство городов с помощью редактирования фотографий в отчётах не ново для России. Аналогичный случай, только с благоустройством дороги, произошел в СПб чуть ранее. По сообщениям СМИ, три года назад глава района Орехово-Борисово Северное Леонид Богатырев был вынужден покинуть должность после разоблачения чиновников в виртуальной «расчистке» сугробов.





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