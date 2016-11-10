Ученые: газировка и кофе лишают сна

Американские ученые провели любопытное исследование. Наблюдая за жизнью около 19 тысяч людей, они пришли к интересным выводам.

Испытуемые отчитывались не только о своем распорядке дня, количестве часов, которое они посвятили сну, но и о рационе. Как оказалось, те, кто злоупотреблял газировкой, кофе или подобными подслащенными напитками, спали меньше. При этом сок или чай не имели такого влияния на людей, сообщает ria.ru.

Ученые отметили, что между привычкой к кофе и недостатком сна существует тесная связь. Ведь многие пьют этот напиток именно, чтобы вернуть бодрость. И разорвать эти узы не так-то просто.

Также, по мнению ученых, с помощью сна можно лечить такие заболевания, как ожирение и диабет.