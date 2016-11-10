Это «ж» неспроста

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не просто поддерживает общефедеральный тренд продвижения женщин, но перевыполняет план ударными темпами.

За всю историю присвоения звания, в список почетных граждан Волгоградской области попали всего три женщины. Губернатор Андрей Бочаров решил подправить доску почёта и внес на рассмотрение областной думы кандидатуру олимпийской чемпионки Елене Исинбаевой. Но, поскольку, процедура присвоения предполагает рассмотрение нескольких кандидатов, звание «Почетный гражданин Волгоградской области» предлагается присвоить и ведущему специалисту учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур «Волгоградского государственного аграрного университета» Лии Поповой. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства.

На днях общественные и политические организации Волгоградской области приступили к выдвижению своих кандидатур в новый состав избирательной комиссии региона. Первой, кого предложили на ответственную должность, стала заместитель директора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Оксана Маргиани. За её выдвижение единогласно проголосовал Волгоградский областной союз женщин и правление регионального Союза журналистов. Но всем, кто сколько-нибудь знаком с общественно-политическими процессами известно, что такие выдвижения не обходятся без первого лица Волгоградской области.

Ранее «Аргументы недели» уже не раз отмечали активизацию фемининности общественной и политической жизни региона по приходу нового губернатора. Едва заступив на пост, Андрей Бочаров поменял в Совете Федерации двух мужчин на двух женщин: олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву и руководителя общественной организации многодетных семей Елену Попову. А на сентябрьских выборах в Госдуму поддержал целый цветник одномандатниц: Татьяну Цыбизову, Ирину Гусеву и Анну Кувычко.

Софья СОРОКА