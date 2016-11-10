Детсадовцам предлагают раскушать аутсорсинг

Профессия детсадовской поварихи в ближайшем волгоградском будущем уйдет в прошлое. Приготовление пищи в дошкольных учреждениях депутаты городской думы хотят доверить сторонним организациям.

Такие отношения не новы в самых различных сферах. На аутсорсинге, к примеру, работает скорая помощь, вернее, её транспортные услуги. Чистота белья в волгоградских больницах – уже давно не проблема главных врачей и руководителей медучреждений. Многие школы города доверили такой системе организацию питания. У заведующих детских садов, в конце концов, тоже достаточно других обязанностей, кроме контроля пищеблока. Каждый профессионал должен заниматься своим делом.

Сама идея перевода питания дошколят на аутсорсинг не хороша и не плоха – она обычна. Всё дело в добросовестности реализации. По правильному, надо устроить конкурс, и в честной борьбе выбрать организацию, которая умеет и готова доставить завтраки-обеды-ужины. Но конкурентный конкурс – это, как правило, не про нашу предпринимательскую жизнь. У нас его выигрывает тот, кто сумел с властью договориться или сам её представляет. А дальше – дело совести и аппетитов самого предпринимателя. Детское питание – это не вывоз мусора, и не ритуальные услуги, тут одномоментно на скандального родителя нарваться можно. Но в погоне за прибылью это не останавливает.

Стоит заметить, что аутсорсинг, который предлагают волгоградским детсадам, хоть частично и разгрузит, но совсем не освободит заведующих садов от бытовых забот: они должны будут предоставлять коммерсантам помещение пищеблока и все необходимое оборудование. А так же обеспечивать исполнителей контрактов электроэнергией, газоснабжением, холодным и горячим водоснабжением и отоплением. Значит, пищу предполагается привозить не в контейнерах, а готовить в пищеблоках. Но в чём тогда смысл реорганизации? Вывоз отходов также возлагается на руководство дошкольных образовательных учреждений.

Сторонники новой организации питания объясняют, что аутсорсинг исключит воровство продуктов поварами и детсадовскими работниками. Но с другой стороны, повар – он вот, рядом, с него спросить легче, чем с условного предпринимателя, выполняющего контракт. К тому же, и договор будет заключаться сроком на один год - расторгнуть его ранее крайне сложно.

И ещё один неприятный момент – в процессе реорганизации предполагается уволить из детсадов около 800 сотрудников. Депутаты, правда, заверяют, что массовых сокращений не будет – часть персонала останется работать в компании, оказывающей услуги аутсорсинга. Но ещё в недалёком прошлом химпромовцам тоже обещали светлое будущее, а зачистили под корень. Заморачиваться судьбой детсадовских поваров тем более никто не станет.

Георгий ЛОМОВ