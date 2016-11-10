Ни городу, ни миру

В Волгограде прошёл международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге». Главная тема форума - мирное сотрудничество и укрепление безопасности в ХХI веке. Однако способность его участников быть полноправными субъектами мировых процессов, а значит, и практический результат форума, вызывают сомнения. И особенно это касается принимающей стороны – Волгограда.

Гостями «Диалога на Волге» стали почти 200 человек, представляющих 12 стран мира. Среди них – учёные, политические эксперты, общественники, главы городов-побратимов и прочая солидная публика. Наиболее актуальная для изнывающего от отсутствия инвестиций Волгограда тема развития экономических связей осталась в относительной тени, хотя один из круглых столов был посвящён экономике. Обеспечение глобальной безопасности и, прежде всего, поиск ответов на новые вызовы и угрозы – вот что в первую очередь обсуждалось на форуме.

Экономические отношения между Россией и странами Запада из-за взаимных санкционных «любезностей» переживают не лучшие времена, а политическое взаимодействие упирается в ряд неразрешимых противоречий, ведущих к потере общих целей. Иное дело – безопасность, ведь, несмотря на разногласия, Европа и Россия сталкиваются с общими угрозами, как терроризм и исламский радикализм. Иногда говорят, что если сферу глобальной безопасности представить в виде специфического рынка, то Россия могла бы занять на нём весьма значимую нишу.

Более того, в этой сфере пролегает единственное «практическое», что муниципалитеты разных стран могут вынести из общения с российскими коллегами: обеспечение безопасности городов чаще всего возлагается на плечи местных властей. Правда, Волгоград пережил больше терактов, чем его побратимы, но не будем ставить под сомнение способность наших силовиков учиться на ошибках. Хорошо уже то, что мы прилагаем усилия для поддержания побратимских связей, ища точки соприкосновения и не давая этому институту превратиться в пустую формальность. Напротив, прозвучало предложение сделать городом-побратимом многострадальный сирийский Алеппо. Впрочем, это символический жест и о практическом измерении этого шага можно говорить только в отдалённой перспективе.

Символическое на этом форуме вообще преобладало над сугубо практическим. Конечно, не стоит преуменьшать значение символов и жестов в политике, ведь даже благие намерения и вербальные выражения симпатий могут считаться в каком-то смысле «капиталом». И всё же мы вправе задаться вопросом и о более конкретных вещах: насколько низовые, в том числе муниципальные и общественные связи между государствами способны стать фактором решения мировых проблем и способом обеспечения благополучия сторон.

Откровенно говоря, назначение основным субъектом диалога «общественность» вызывает скепсис: большинство обсуждаемых проблем под силу решить лишь коалициям государств, да и то с трудом. Поэтому во фразе губернатора Бочарова «мы хотим, чтобы участники форума донесли это до руководителей своих стран» была какая-то беспомощность. «Донесение» – это отнюдь не механизм влияния на принятие политических решений, а потому действенность и эффективность обсуждений проблем на подобных форумах априори низкая.

В то же время нельзя сказать, что встречи глав городов и вообще развитие связей между городами – штука бесполезная. Глобализация привела к децентрализации даже унитарных государств: отношения между столицей и периферией либерализовываются, механизмы власти и контроля слабеют. И роль городов в современном мире закономерно увеличивается. Наиболее крупные из них могут даже выступать субъектами мировой политики. Обрезав «пуповину» вертикальной связи с федеральным центром, города налаживают горизонтальное взаимодействие друг с другом, оказываясь не в локальном региональном, а в глобальном пространстве. С одной стороны, они образуют сетевые сообщества, чтобы совместно противостоять различным вызовам, а с другой, вступают в конкуренцию друг с другом, ведь каждый город мира стремится найти своё лицо, стать привлекательным для жителей и тех, кто хочет ими стать.

В результате миллионы людей вовлечены в сеть связей между городами, а те заинтересованы в замыкании на себе бесконечных человеческих, информационных, товарных и финансовых потоков. А возможно это, опять же, только в рамках реализации собственной, индивидуальной модели развития: общих для всех рецептов успеха больше нет. Но главное – город должен выработать собственную идею, чтобы из «места» и «большой деревни» превратиться в настоящий современный «полис».

С точки зрения этой тенденции прошедшее в Волгограде мероприятие можно было бы рассматривать исключительно позитивно: наш город укрепляет связи и становится частью мирового сообщества городов. Но есть проблема: базовое условие о децентрализации в России совершенно не работает, и ни о каком «обрезании пуповины» речь не идёт. Вертикаль власти давно дошла до распоследнего муниципалитета, да и зарабатывать самостоятельно российскому городу, по-прежнему, не позволено. А без собственных источников финансирования, в ожиданиях дотаций из центра, какая может быть индивидуальная линия развития? Нет и свободы принимать самостоятельные решения, а поиск городом себя без собственной внутренней городской политики невозможен.

Так что Волгоград хоть и может стать местом приёма высоких гостей, но не способен выступать подлинным субъектом переговоров. Ведь у муниципалитетов европейских стран больше самостоятельности и независимости, хотя над ними и высится колосс «брюссельского обкома», чьи решения вынуждены ратифицировать государства ЕС. Поэтому до изменения нашего внутреннего устройства и превращения России в подлинную федерацию можно говорить только о наращивании символического капитала, большее Волгоград от подобных форумов получить пока не в состоянии. В принципе, то же можно сказать и обо всём мире. И всё же о «Диалоге на Волге» хочется сказать в позитивном ключе: пока звучит диалог, молчат пушки. Спасибо и на том.

Константин СМОЛИЙ