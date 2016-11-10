В Госдуму внесли предложение о запрете чиновникам отдыха за границей

В Госдуму внесли предложение о запрете госслужащим покидать пределы страны, отправляясь на отдых. Инициатор новшества депутат Евгений Федоров считает, что это необходимо для национальной безопасности. Ведь почти все сотрудники Кремля имеют доступ к государственным тайнам.

Депутат предложил радикальные меры. По его словам, надо отобрать загранпаспорта у всех госслужащих и выдавать их по приказу начальства, сообщает tvzvezda.ru.

Евгений Федоров считает, что в условиях, когда на Россию наложены экономические санкции, небезопасно и даже неэтично отдыхать за рубежом. Ведь многие в мире пытаются зародить в России панику и беспорядки.