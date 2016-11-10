О чем больше всего тревожатся россияне

Настроения, которые преобладают среди россиян, зафиксировал ежеквартальный Индекс потребительского доверия Nielsen. Данные показывают, что тревожит граждан нашей страны в первую очередь.

Первый раз за последние два года люди вспомнили о своем здоровье. Эта проблема попала в топ-3. В первом квартале этого года россиян очень волновала экономическая ситуация в стране и вопрос трудоустройства. Также многие тревожились по поводу подорожания продуктов, сообщает rg.ru.

Затем ситуация несколько изменилась. Все меньше россиян теперь волнуется о ситуации в экономической сфере и на рынке труда. Также уменьшился процент тех, кто переживает о росте цен на продукты. Зато среди опрошенных появились те, кто вспомнил о проблемах здоровья. Также людей беспокоят тарифы ЖКХ.

Число тех, кто начал экономить на развлечениях, ремонте и одежде, также стало сокращаться. Хотя многие еще заявляют, что уменьшили расходы на отпуск.

По мнению специалистов, выход россиян из кризиса будет происходить постепенно. А потому к потребителям стоит более чутко относиться. Ведь люди уже привыкли экономить.