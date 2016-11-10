Правительство РФ: автомобили надо оснастить черными ящиками

В скором времени всех автолюбителей планируют взять под жесткий контроль. Правительство РФ одобрило внедрение черных ящиков, которые будут встраивать в машины.

Создана рабочая группа, которая будет прорабатывать законодательную базу для воплощения проекта в жизнь уже с 2020 года, сообщают vesti.ru.

Предполагается, что с помощью черных ящиков будет фиксироваться вся информация о транспортном средстве, его движении и состоянии. Полученные данные будут не только передаваться по сигналам ГЛОНАСС, но и сохраняться.

Предполагается создание единой базы, в которой будут накапливаться сведения о движении и состоянии машин. Эти мероприятия, прежде всего, направлены на повышение безопасности на дорогах.

На данный момент решаются лишь организационные моменты. О вопросах финансирования проекта пока речи не идет.