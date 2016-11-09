Лидеры Белоруссии и России обсудили победу Трампа

Как стало известно, после того, как были объявлены итоги выборов в США, президент России провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты сотрудничества РФ и Белоруссии, а также затронули президентские выборы в США.

Сообщается, что итоги голосования в Америке были обсуждены среди прочих вопросов, которые касались международных дел. Лидеры России и Белоруссии рассмотрели возможное влияние на международные отношения, которое могут оказать последние события в США, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что после выборов в США Путин поздравил Трампа с победой. Также он выразил надежду на то, что взаимоотношения России и Америки будут налаживаться.