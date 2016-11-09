Оксана Федорова призналась, что ее просили опорочить Трампа

Российская фотомодель и телеведущая Оксана Федорова призналась, что во время предвыборной кампании ей не раз предлагали выступить с компрометирующими Дональда Трампа заявлениями.

Федорова, которая в 2002 году выиграла проводившийся Трампом конкурс красоты “Мисс Вселенная”, рассказала, что неоднократно получала предложения от зарубежных СМИ опорочить кандидата в президенты от партии республиканцев. Однако телеведущая не стала этого делать. По ее словам, от работы с Трампом у нее остались самые положительные впечатления, а сам он проявил заботу о ней и зарекомендовал себя как “достойный человек с открытой душой”.