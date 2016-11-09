Поклонники известной телеведущей с нетерпением ждут появления на свет ее малыша. А потому очень бурно реагируют на любые новости, связанные с предстоящими родами «звезды». Вот и новость о том, что Ксения Собчак якобы уже родила, но держит это в секрете, вызвала переполох.

Беспокойство усилил снимки Собчак в соцсетях, на которых она тщательно прикрывает животик. Однако телеведущая поспешила успокоить публику и выложила видео в соцсеть, на котором она купается в бассейне. Запись отчетливо свидетельствует, что животик у Ксении по-прежнему есть, сообщает samara.kp.ru.

Еще один момент, который также волнует поклонников – пол будущего ребенка. Однако, по некоторым данным, Собчак и ее супруг ожидают девочку.