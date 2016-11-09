Адвокат Дадина: видео, которое показали Москальковой, постановочное

Дело Ильдара Дадина наделало много шума. Как ранее уже сообщали «АН-онлайн», заключенный сегежской колонии номер 7 написал жене письмо. В нем он рассказал, что его подвергают пыткам. Дадин попросил, как можно шире распространить его послание.

В связи с информацией, которую сообщил заключенный, был назначен ряд проверок. В том числе со стороны уполномоченного по правам человека. Татьяне Москальковой показали запись с камеры видеорегистратора в ШИЗО. На ней видно, что в отношении Дадина, действительно, применяли силу. Однако омбудсмен, посмотрев видео, заявила, что сотрудники колонии не превышали допустимого, сообщает lenta.ru.

Позднее адвокат заключенного Ксения Костромина заявила, что запись была постановочной. Она рассказал, что ее снимали с трех дублей. Также адвокат утверждает, что заключенного принудили к съемке, угрожая избиением.

Ксения Костромина уточнила, что ее подзащитный пока не давал показаний на «детекторе-лжи». Еще адвокат заявила, что Дадин не хочет переводиться из колонии, так как не хочет предавать других заключенных, которые, по его словам, также подвергаются истязаниям.