Госдума возмутилась судилищем по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Госдума России внезапно обратилась к уголовному процессу, открытому в Литве по событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе. Сегодня депутаты опубликовали заявление, назвав его политически мотивированным судилищем.

В заявлении говорится, что «судилище» никак не связано с защитой прав и свобод человека, зато очень напоминает методы карательной юстиции. Подобные действия, основанные на фальсификации истории, направлены на разжигание вражды между народами. Главная их задача – осудить в мировом сообществе Россию как наследницу «тоталитарного» СССР, чтобы потребовать новые необоснованные материальные компенсации.

13 января 1991 года в результате штурма милицией телецентра в Вильнюсе погибли 15 человек и сотни ранены. По делам 23 подозреваемых шесть лет назад был отменен срок давности, а в прошлом месяце суд столицы постановил привлечь к делу в качестве свидетеля Михаила Горбачёва, бывшего тогда президентом СССР. В числе обвиняемых около 60 человек, из которых двое уже на скамье подсудимых.

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