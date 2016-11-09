Ученые рассказали, чем опасны холодильники
9 ноября 2016, 19:06 [ «АН-онлайн» ]
Любопытное исследование провели в Великобритании. Специалисты проверили три десятка холодильников и сделали вывод, что они являются рассадником инфекций.
Особенные нарекания вызвало отделение для салатов. Как установили специалисты, если данные блюда недоедать и ставить на хранение в холодильник на несколько дней, то в них начинают разводиться болезнетворные микроорганизмы, сообщает mk.ru.
Исследования показали, что на каждый сантиметр отделения для салатов приходилось около восьми тысяч бактерий. А ряд проб зафиксировал вообще около 130 тысяч микробов. Хотя европейские стандарты гласят, что каждый квадратный сантиметр площади, где хранят пищу, не должен содержать более десяти бактерий.
При этом специалисты утверждают, что среди найденных микроорганизмов были и довольно опасные. Такие как кишечная палочка, сальмонеллы и листерии.
Специалисты рассказали, как бороться с напастью. Чтобы не оставить бактериям ни единого шанса навредить вашему организму, надо не реже, чем раз в месяц промывать холодильник изнутри горячей водой.