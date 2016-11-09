Дворникам, убиравшим листья в российский триколор, грозит суд

Стали известны подробности происшествия, которое произошло в Волгограде в октябре. Тогда один из очевидцев сообщил стражам порядка, что местные дворники убирали листья, используя российский флаг. Обратившийся подкрепил свои слова доказательством. Происшествие он записал на видео.

После ряда проверок полиция решила не возбуждать уголовное дело. Мол, состава преступления не нашли, да и фигуранты и так наказаны. Дворникам ударили по карманам, лишив их премии. Помимо финансовой кары им также объявили выговор. А их начальницу вообще уволили с работы, сообщает lenta.ru.

Однако прокуратура не поддержала это решение и отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Такое решение вынесли, посчитав, что проверка была проведена не в полной мере.

Сами дворники объяснили свои действия так. По их словам, они не поняли, что это триколор. Они заверили, что цвета на стяге были перевернуты.