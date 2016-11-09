В Москве прооперировали Михаила Горбачева

Ранее СМИ уже сообщали о том, что Михаила Горбачева положили в столичную больницу. По некоторым данным, госпитализация была плановой. Бывшему президенту СССР должны были поставить кардиостимулятор.

Как стало известно, операцию уже сделали. Сейчас пациент находится в больнице и хорошо себя чувствует. Медики заверяют, что отпустят прооперированного домой, но только через несколько дней, сообщает rbc.ru.

Кстати, в прошлом году случился инцидент, связанный с именем известного политика. Одно из зарубежных СМИ распространило информацию о кончине Горбачева. В его окружении данные сведения не подтвердили. А сам Горбачев лишь посмеялся над этим «фейком».