Рассматривается вопрос установки в квартирах газоанализаторов

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа власти начали рассмотрение вопроса об установке газоанализаторов в домах и квартирах. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Этот прибор позволяет контролировать концентрацию газов в помещении, определять их качественный и количественный состав. Прибор подключается к общей системе подачи газа и сигнализирует, если уровень газа в квартире повышается.

Министр уточнил, что в настоящий момент вопрос только начали обсуждать, и пока нет ясности, за чей счет будет проходить установка приборов. Он также отметил, что стоимость газоанализаторов не превышает пяти тысяч рублей.