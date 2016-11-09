Корреспонденты «АН-Керчь» поинтересовались у жителей города, кто из двух основных претендентов на пост президента США вызывает у них большую симпатию – Дональд Трамп или Хиллари Клинтон.

Результаты опроса не удивили: подавляющее большинство респондентов заявило о том, что симпатизируют Трампу. Керчане назвали республиканца меньшим злом по сравнению с Клинтон и выразили надежду, что с его приходом в Белый дом российско-американские отношения начнут налаживаться. А вот к кандидатке от Демократической партии горожане относятся негативно. По словам одной из опрошенных женщин, Хиллари Клинтон – больной человек с безумными взглядом.

Видео с высказываниями жителей Керчи о выборах в США приводим ниже.

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