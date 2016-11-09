В Челябинске новый сервис uberX предоставит машины комфорт-класса

Вы сами сможете подсчитать вашу поездку до места назначения в автомобилях повышенной комфортности. Надо всего лишь сложить тариф на посадку (100 рублей), 10 рублей за каждый километр и примерно подсчитать, сколько минут добираться до места. За каждую минуту надо будет выложить всего 3 рубля.









При этом стоимость минимальной поездки с uberX составит 130 рублей. За эти деньги вам подгонят опрятную машину с вежливым водителем, который максимально быстро и с комфортом домчит вас до места назначения.

Отметим, что устанавливать новое приложение не потребуется – для того, чтобы выбрать улучшенный сервис, надо всего лишь передвинуть слайдер снизу экрана с классического uberSTART на uberX.